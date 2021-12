Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Dynamic Absolute Return D (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) hatte im November einen Wertrückgang in Höhe von 1,5% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.Die Omikron-Variante des Corona-Virus habe Ende November aufgrund der damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten zu einer allgemeinen Risikoaversion der Marktteilnehmer und zu einer erhöhten Volatilität an den Märkten geführt. Seit Jahresanfang weise der Sauren Dynamic Absolute Return D eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 7,0% auf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...