Die Post hat sich seit Monaten auf diese intensive Zeit vorbereitet: Im Logistikbetrieb der Post arbeiten heute 730 festangestellte Mitarbeitende mehr als noch vor Jahresfrist.Bern - Seit Black Friday haben die Mitarbeitenden der Post rund 23 Millionen Pakete in den Sortierzentren verarbeitet und in die Schweizer Haushalte gebracht. Das sind rund 1 Prozent mehr als in derselben Periode im Vorjahr. Diese ausserordentliche Leistung war nur aufgrund einer sorgfältigen und frühzeitigen Planung möglich. Dank des riesigen Einsatzes aller Mitarbeitenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...