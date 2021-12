Breaking News: YUMY BEAR GOODS bekommt den Schlüssel zum Massenmarkt!

Anzeige / Werbung

Ein Artikel in USA Today stellte in den Raum, dass die Süßigkeiten von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) das nächste große Ding sein könnten.

Mit dem heute bekannt gegebenen Vertrag - in Verbindung mit den zuletzt veröffentlichten Vereinbarungen - wird diese Zukunftsprognose sehr plausibel.

USA Today, die als die auflagenstärkste Tageszeitung der USA (noch vor dem Wallstreet Journal und der NY Times) gilt, veröffentlichte kürzlich einen Report über YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9):

Die veganen Gummibärchen von Yumy Bear versprechen, das nächste große Ding bei den Süßigkeiten zu werden: USA Today

Auch ich denke, dass es YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) im Kreuz hat, in den nächsten Monaten und Jahren exorbitant zu wachsen, sodass es ermöglicht wird, sogar den kürzlich durch die

Gazetten gegangenen Erfolg von Smartsweets (Übernahme für 400 Mio. CAD) zu übertreffen. Warum ich mich hier so weit aus dem Fenster lehnen kann? - Ich hatte die Möglichkeit, sowohl Produkte von SmartSweets als auch von Yumy Bear zu probieren! Geschmäcker sind zwar verschieden, aber wer die Yumy-Bären nicht besser findet, bei dem ist meines Erachtens Hopfen und Malz verloren. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass der Siegeszug dieses Unternehmens nicht aufzuhalten ist. Trotz der noch jungen Unternehmensgeschichte war man schon in der Lage, zahlreiche große Ketten als Kunden an sich zu binden:

Meilensteine von der letzten Wochen:

Verdopplung der Produktionskapazität: Yumy Bear Goods Announces Successful Increase in Production Capacity to Keep Up with Demand

Vertrag mit Star Marketing: Yumy Bear Announces New Distribution Partnership with Star Marketing

Erster Kauf durch Purity Life: Yumy Bear Goods Receives Initial Purchase Order from Purity Life Health Products LP

Launch in den Choices Markets: Yumy Bear Goods Expands Retail Launch to Choices Market a Subsidiary of One of Canada's Largest Grocery Conglomerates

Platzierung in London Drugs: Yumy Bear Goods Receives Order from Premier Pharmacy London Drugs

Platzierung in Pure Integrative Pharmacy: YUMY BEAR GOODS FURTHER EXPEANDS ITS RETAIL PRESENCE AND RECEIVES ORDER FROM PREMIER PHARMACY PURE INTEGRATIVE PHARMACY

Platzierung in (mutmaßlich) YUMY BEAR ROLLS OUT INTO NATIONAL PHARMACY RETAILER WITH OVER 800 LOCATIONS NATIONWIDE

Aber heute holt man sich einen "16-Ender-Hirsch" im Sektor, die größte Apothekenkette im Land, und möglicherweise auch noch den Leithirsch dazu:

Breaking News: YUMY BEAR CLOSES AGREEMENT WITH LARGEST NATIONAL PHARMACY RETAILER WITH OVER 1300 LOCATIONS NATIONWIDE

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) hat eine Vereinbarung über den Beginn seines Pilotverkaufstests in Kanadas größter Apothekenkette mit über 1.300 Standorten abgeschlossen. Das 1962 gegründete Unternehmen hat das Konzept des "Drug-Stores" des 20. Jahrhunderts neu interpretiert und ist zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen des Landes geworden. Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen von einem Lebensmittelkonglomerat für 12,4 Millionen US-Dollar erworben.

Der Pilottest unseres Produkts beim größten Apothekeneinzelhändler des Landes bringt uns an die Schwelle, unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. Dies kann sehr gut zu einer signifikanten Veränderung des Umsatzes und auch der kurzfristigen Aussichten unseres Unternehmens führen. 90% aller Kanadier leben im 10 Kilometer-Umkreis einer Loblaws-Filiale. YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 ) CEO und Gründerin Erica Williams

News-Fazit:

Der Name des Unternehmens wird zwar nicht genannt, aber jeder kanadische Marktteilnehmer wird aufgrund der preisgegebenen Details SOFORT erkennen, dass es sich um die Shoppers Drug Mart handelt, welche 2014 für 12,4 Mrd. CAD von Loblaws, einer der größten Lebensmittelketten (+2.400 Standorte) übernommen wurde.

Mit dieser News wird klar, dass YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) die realistische Chance innewohnt, ihre Produkte nach einem erfolgreichen Pilotversuch in 1.300 Geschäften zu platzieren, möglicherweise sogar in 3.700 Geschäften, wenn Loblaws auch auf den Zug aufspringt.

Stellen Sie sich vor, dass pro Geschäft nur drei "Tütchen" der Gummibären um 4,00 CAD pro Einheit verkauft werden, dann entspräche dies einem monatlichen Retail-Umsatz von 1,3 Mio. CAD - NUR ALLEIN AUS SHOPPERS+LOBLAWS!

Für mich ist diese News ein echter Meilenstein und dementsprechend heftig sollte auch die Reaktion des Kurses der Aktie von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) ausfallen! Heute könnte eine der letzten Einstiegsmöglichkeiten sein, wenn man die Aktie noch unter 3,00 CAD (2,07 EUR) kaufen möchte. Meinung Autor

YUMY BEAR GOODS INC.

WKN: A3CRG9 , CSE: YUMY

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges und von Frauen geführtes Süßwarenunternehmen. Beim nachhaltig orientierten Food-Tech-Unternehmen dreht sich alles um die Gesundheit, die Tiere und den Planeten. Kreiert wurde eine Reihe von "Gummibären", die wenig Zucker enthalten und zu 100% pflanzlich sind und in den Geschmacksrichtungen Erdbeer-Kiwi, Pfirsich und saure Wassermelone angeboten werden.

Die Vorteile der Yumy Bear - Produkte:

Besonders niedriger Zuckergehalt (nur 1,5 g pro Beutel);

natürlich gesüßt und gefärbt;

pflanzliche Inhaltsstoffe (keine tierische Gelatine, vegan);

natürlich gesüßt - keine künstlichen Süßstoffe - keine Zuckeralkohole;

glutenfrei, gelatinefrei und allergenfrei - keine Nüsse, Erdnüsse, Weizen, Sojabohnen, Milch, Eier;

21 Gramm Ballaststoffe;

jede verkaufte Packung trägt zur Unterstützung lokaler Gemeinschaftsinitiativen, Wohltätigkeitsorganisationen und Tierrettungszentren bei.

Derzeit ist man mit den offenbar weitaus gesünderen Gummibären in 163 Geschäften im Regal. Die Breite ist aber enorm, denn es werden Verkaufsstellen bedient, die beim Fitnessstudio anfangen und in einer Snackbude enden. Speziell im Großraum Vancouver, wo das Unternehmen gegründet wurde, hat man bereits große Popularität erreicht und man kann die Bären beinahe an jeder Ecke kaufen!

Produktionskapazität verdoppelt

Erst vor wenigen Wochen gab YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) bekannt, dass man aufgrund des sich abzeichnenden Verkaufserfolgs die Produktionskapazität auf eine Million Bären pro Monat verdoppelt hat: YUMY BEAR GOODS ANNOUNCES SUCCESSFUL INCREASE IN PRODUCTION CAPACITY TO KEEP UP WITH DEMAND

In der letzten Zeit haben wir eine beträchtliche Anzahl von Anfragen von großen Einzelhändlern und großen Vertriebspartnern erhalten, die mit Yumy Bear zusammenarbeiten möchten. Unser Ziel wird es sein, mit all diesen Parteien Verträge und Regalflächen zu sichern. Jean-Paul Eleizegui, Nationaler Verkaufsdirektor von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )

Die Formel zum Erfolg - 4 + 50 = 360

Als Leser dürften Sie sich an dieser Stelle fragen: "Warum in aller Welt soll ich in eine Gummibären-Firma investieren?" Diese Frage beantwortet sich durch den folgenden Artikel selbst: