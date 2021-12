PassportCard ist Spezialist für private Auslandskrankenversicherungen und seit Kurzem auch in Deutschland aktiv. Basis des Angebots ist eine Zahlungskarte, verbunden mit einem Betreuungssystem. Für Makler ist das Angebot auch interessant, um mit Kunden im Ausland in Verbindung zu bleiben. Interview mit Eithan Wolf, Geschäftsführer der PassportCard Deutschland GmbHHerr Wolf, PassportCard ist noch nicht lange auf dem deutschen Markt aktiv. Was macht den deutschen Markt interessant für die Bereitstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...