27.12.2021 / 10:53

Das Management der advides AG führt aktuell konkrete Verhandlungen zur Übernahme einer Wohnungsgesellschaft im nördlichen Berliner Umland mit einem Bestand von 550 Wohneinheiten sowie einer Gesellschaft mit 72 Reihenhäusern und Wohnungen im Elbe-Elster-Land mit einem Investitionsvolumen von 20 Mio Euro. Die durchschnittliche Preisentwicklung wird in den jeweiligen Regionen laut QUIS (Quartiers-Informations-System) bis 2023 mit 8% bis 12% prognostiziert. Bei dem hier erzielbaren unterdurchschnittlichen Einstiegspreis erwartet advides AG hier eine deutlich höhere Wertentwicklung.



Über advides AG: Das Unternehmen fokussiert sich neben der Beteiligung an Start-ups auf die Entwicklung als Immobilienunternehmen, das einen Bestand von Wohn- und Gewerbeimmobilien aufbaut mit der Spezialisierung auf ostdeutsche Entwicklungsregionen wie Westsachsen, das Oderland oder die Lausitz. Hier sieht die advides AG lukrative Immobilienmärkte, die wegen des günstigen Einstands anders als in den bereits ausgereizten Regionen Berlin, Dresden oder Leipzig noch erheblichen Wertzuwachs versprechen. Die Aktien der advides AG (ISIN: DE0009145425) sind an der Börse Berlin notiert (Ticker: 4RL).

