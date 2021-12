Münster (ots) -Das nennt man das passende Weihnachtsgeschenk: Statt Schlafanzug, Krawatten oder Socken lag an Heiligabend für einen Eurojackpot-Tipper aus Rheinland-Pfalz der Jackpot von rund 12,7 Millionen Euro unter dem Christbaum.XXL-PräsentBei der Ziehung an Heiligabend (24. Dezember 2021) traf er als einziger Spielteilnehmer die Gewinnklasse 1. Mit den Gewinnzahlen 3 - 17 - 21 - 35 - 42 und den beiden Eurozahlen 8 und 9 erhält der Neu-Millionär die Summe von 12.664.043 Euro. Das nennt man ein Weihnachtspräsent XXL.Weitere GroßgewinneIn der Gewinnklasse 2 gab es weitere Großgewinne. Hier gingen jeweils 225.075,30 Euro gleich an neun weitere glückliche Gewinner. Diese kommen aus Bayern, Berlin, Niedersachsen, Schweden, den Niederlanden, Kroatien (2x), Litauen und der Slowakei.Silvester-ZiehungEine weitere Chance, bei der Lotterie Eurojackpot im Jahr 2021 noch Millionär zu werden, besteht an Silvester (31. Dezember). Dann warten im obersten Rang schon wieder zehn Millionen Euro. Tipps können in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5108366