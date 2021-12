Die Aktie von GFT Technologies zählt zu den Top-Performern im Jahr 2021. Mit dem heutigen Kursanstieg markiert der Titel ein neues Mehrjahreshoch. Seit Jahresbeginn steht damit ein Plus von 271 Prozent zu Buche. Kein Wunder: GFT agiert am Puls der Zeit. Der Fokus auf neue Technologien, die sowohl im Finanzsektor als auch in der Industrie elementar für die Kunden sind, macht sich bezahlt. Die Gesellschaft hat im laufenden Jahr ihre Prognosen dreimal angehoben.Im April wurde der Schritt mit der "höheren ...

