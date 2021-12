Mainz (ots) -Leben wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel - umgeben von Wasser und kein Nachbar in Sicht. Das ist nicht nur eine romantische Vorstellung, private Inseln gibt es tatsächlich. Die "ZDF.reportage: Kein Nachbar in Sicht" zeigt sie sowie ihre Bewohnerinnen und Bewohner am Sonntag, 2. Januar 2022, 18.00 Uhr. Der Film von Ines Rüchel-Hohhage und Anni Brück steht ab Freitag, 31. Dezember 2021, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Eine eigene Insel muss kein Südseetraum bleiben, auch in Deutschland gibt es private Eilande. Das Leben auf einer Privatinsel, das klingt idyllisch, kann aber auch mühsam und einsam sein. Alles muss mit dem Boot auf die Insel transportiert werden, bei Wind und Wetter. Aber für kein Geld der Welt würde Jürgen Grosser seine Insel verkaufen. 15 Millionen Euro hat man ihm schon geboten. Er lebt auf Ziegelwerder, einer privaten Insel im Schweriner See. Mit 73 bewirtschaftet er seinen Hof noch ganz allein.Zwischen Hiddensee und Rügen liegt die Insel Öhe. Das Eiland ist seit 700 Jahren in Familienbesitz. Hier leben Mathias und Nicole Schilling gemeinsam mit ihren beiden Töchtern und erfüllen sie sich ihren Traum von einer Bio-Rinderzucht.Tobias Schlenker, sein Partner und Hund Josias sind die einzigen Bewohner der Roseninsel. Im Sommer wird die einzige Insel im Starnberger See viel besucht. Erst nach Ende der Saison haben sie ihre exklusive Heimat wieder für sich.Von Kanada über die Seychellen bis Neuseeland: Farhad Vladi handelt seit 50 Jahren mit Privatinseln. Rund 3000 hat er bislang verkauft und Tausende mit eigenen Augen gesehen, nun soll ein Kleinod auf dem Rhein den Besitzer wechseln. "ZDF.reportage: Kein Nachbar in Sicht" blickt auf ein Leben auf Inseln.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage-kein-nachbar-in-sicht/"ZDF.reportage" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdf-reportagePressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5108414