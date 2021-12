Europas wichtigste Börsen sind am Montag unspektakulär in die letzte Woche des Jahres gestartet.Paris / London - Europas wichtigste Börsen sind am Montag unspektakulär in die letzte Woche des Jahres gestartet. Impulse für eine klare Richtung fehlten mangels marktbewegender Konjunktur- und Unternehmensnachrichten. Zudem fand in London kein Handel statt. Gegen Mittag notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,21 Prozent im Plus bei 4263,95 Punkten. Der französische Cac 40 stieg um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...