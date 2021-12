Im "Best of Böse"-Ranking des Falter sind heuer wieder Börsianer dabei, im Vorjahr war keiner unter den Top100. Man findet Ex-OMV-Vorstand Rainer Seele auf Platz 16, weiters Ex-Finanzminister Gernot Blümel auf 18, dass Letzterer die versprochenene KESt-Reparatur nicht geliefert hat, wird bei der Falter-Jury wohl eher nicht den Ausschlag gegeben haben. Neu dabei auch ein Plauderlauf-Partner (https://photaq.com/page/index/3990 ): Dass der Kabarettist Clemens Haipl mit mir Börsemenschen gelaufen ist, wird aber ebenfalls nicht der Grund sein. Mehr dazu im Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2548/ . Unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch gibt es nun eine Support-Möglichkeit, falls uns wer supporten will. (Der Input von Christian Drastil ...

