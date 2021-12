DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien, Großbritannien und Hongkong bleiben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen.

DIENSTAG: In Großbritannien und Australien bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD Euro-Stoxx-50 4.262,02 +0,2% +20,0% Stoxx-50 3.794,29 +0,3% +22,1% DAX 15.779,46 +0,1% +15,0% FTSE Feiertag CAC 7.096,73 +0,1% +27,8% Nikkei-225 28.676,46 -0,4% +4,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,23 -0,20 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,25 0,00 -0,49 US-Rendite 10 J. 1,48 -0,01 -1,20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,76 73,79 -1,4% -1,03 +53,8% Brent/ICE 76,08 76,14 -0,1% -0,06 +50,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,05 1.808,40 -0,1% -2,35 -4,8% Silber (Spot) 22,71 22,98 -1,1% -0,26 -14,0% Platin (Spot) 966,00 977,10 -1,1% -11,10 -9,8% Kupfer-Future 4,38 4,39 -0,3% -0,01 +24,4%

Vor allem auf dem WTI-Ölpreis lasten die zahlreichen corona-bedingten Flugausfälle vom Weihnachtswochenende in den USA. Die europäische Referenzsorte Brent hält sich derweil besser, was Beobachter mit einem CNN-Bericht erklären, wonach Saudi-Arabien mit chinesischer Hilfe in der Nähe von Riad ballistische Waffen herstellt. Ein Wettrüsten sei ein guter Grund, Brent-Öl zu kaufen, meint Jeffrey Halley von Oanda.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit kleinen Kursgewinnen dürften die US-Börsen in die letzte Handelswoche des Jahres 2021 starten. Weil viele Marktteilnehmer im Urlaub sind, dürfte der Handel ruhig verlaufen. Gleichzeitig könnten geringe Umsätze größere Kursausschläge zur Folge haben. Bedenken wegen der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus dürften die Märkte zwar etwas bremsen, allerdings wachse unter den Anlegern die Überzeugung, dass zügige Auffrischimpfungen und die breitere Verfügbarkeit von Medikamenten zur Behandlung von Covid-Infektionen die Pandemie und ihre Folgen einhegen dürften, heißt es von Beobachtern. Die Lage scheine "zwar ernst, aber beherrschbar", beschreibt Luca Paolini von Pictet Asset Management die Stimmung. Sollte sich dies in der Wahrnehmung der Anleger jedoch ändern, werde dies für die Börsen gravierende Folgen haben. Andere Themen abseits der Pandemie sind rar. Es stehen weder wichtige Unternehmenstermine noch Konjunkturdaten auf der Agenda. Aktien von Fluggesellschaften werden vorbörslich mit deutlichen Abschlägen indiziert, nachdem über das Weihnachtswochenende pandemiebedingt viele Flüge gestrichen wurden. Unter anderem fallen Delta Air Lines um 2 Prozent und American Airlines um 2,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen treten am Montagmittag weitgehend auf der Stelle. In der Zeit zwischen Weihnachten und dem Beginn des neuen Jahres wird am Aktienmarkt mit einem ruhigen Handel gerechnet. Dies hat gleich mehrere Gründe: Die Nachrichtenlage ist zum einen dünn, zum anderen sind viele Marktteilnehmer in dieser Zeit in Urlaub. Zentrale Themen sind unverändert die Inflation und die Pandemie. Der Reisesektor steht mit zahlreichen pandemiebedingten Flugausfällen im Blick. Für die Aktie der Lufthansa geht es um 0,5 Prozent nach unten, Air France-KLM notieren 0,2 Prozent im Plus. Der Reisesektor insgesamt liegt 0,4 Prozent vorne. Als leicht positiv für das Sentiment von Roche (+1,1%) wird an der Börse gewertet, dass der Pharmakonzern die FDA-Notfallzulassung für einen Corona-Selbsttest in den USA erhalten hat. Dabei handele es sich um einen At-Home-Test, mit dem auch die Omikron-Variante nachgewiesen werden könne. Kurz vor Jahresende hat der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis (+0,7%) seinen Mehrheitsanteil von 51 Prozent am österreichischen Windparkportfolio komplett an die Wien Energie GmbH, den größten regionalen Energieversorger Österreichs, verkauft. Der Verkauf unterstütze das Erreichen der Prognose für 2021.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Uhr Do,17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1308 -0,0% 1,1316 1,1308 -7,4% EUR/JPY 129,69 +0,2% 129,59 129,35 +2,9% EUR/CHF 1,0398 -0,0% 1,0410 1,0404 -3,8% EUR/GBP 0,8440 -0,1% 0,8451 0,8435 -5,5% USD/JPY 114,68 +0,3% 114,48 114,39 +11,0% GBP/USD 1,3399 +0,0% 1,3395 1,3405 -2,0% USD/CNH (Offshore) 6,3766 +0,0% 6,3745 6,3749 -1,9% Bitcoin BTC/USD 50.791,05 -0,4% 50.900,54 48.928,70 +74,8%

Der Dollar steigt am Montag und erholt sich damit etwas von den jüngsten Abgaben. Der Dollarindex legt um 0,2 Prozent zu. Händler verweisen auf den Umstand, dass sich der Greenback weiterhin in den jüngst ausgebildeten Spannen bewege. Die US-Notenbank habe "einen recht aggressiven Straffungskurs skizziert", und das Risiko wachse, dass die Entscheidungsträger "zu wenig liefern", so die Analysten von Forexanalytix. Dieses Risiko machen die Experten für die jüngste Dollar-Schwäche verantwortlich. Aktuell scheine sich der Markt aber wieder auf die anstehenden Zinserhöhungen in den USA zu konzentrieren, heißt es im Handel.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Coronasorgen haben am Montag die asiatischen Aktienmärkte zum Teil belastet. Kleinere Börsen schlossen dagegen im Plus. Dabei stützten in China Hilfen der Notenbank, die dem Markt frische Liquidität zugeführt hatte. Die Titel des Indexschwergewichts Samsung Electronics büßten in Seoul 0,4 Prozent ein - belastet von Berichten, die Chipfertigung in der chinesischen Stadt Xian sei nach neuen Lockdown-Maßnahmen der Regierung in den Notfallmodus versetzt worden. Korean Air Lines ermäßigten sich um 1,4 Prozent, nachdem Hongkong Flüge in die chinesische Sonderverwaltungszone für zwei Wochen unterbrochen hatte. Die Pharmatitel wie Jeil Pharmaceutical (+13%) und Kyongbo Pharmaceutical (+9,4%) waren dagegen gesucht. Nach schwachen Geschäftszahlen verloren Nitori Holdings in Tokio 6,5 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen zum Start in die Woche etwas zurück. Die Stimmung sei weiterhin stützend, die Suche nach Rendite sichere immer wieder ab. Inzwischen sei der Handel allerdings nahezu zum Erliegen gekommen, ist an der Börse zu hören.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AAREAL BANK

Vorstand und Aufsichtsrat der Bank haben sich nun auch formell in der vorgeschriebenen Stellungnahme zum Übernahmeangebot der Atlantic BidCo GmbH für eine Annahme der Offerte ausgesprochen. Die Atlantic BidCo GmbH ist eine Bietergesellschaft, die indirekt von den Finanzinvestoren Advent International, Centerbridge Partners sowie weiteren Co-Investoren gehalten wird. Ihre grundsätzliche Unterstützung des Angebots hatten Vorstand und Aufsichtsrat bereits bei dessen Ankündigung am 23. November 2021 geäußert.

ENERGIEKONTOR

hat den Windpark "Völkersen" an ein österreichisches Versorgungsunternehmen veräußert. Der Windpark befindet sich in der Gemeinde Langwedel im Landkreis Verden in Niedersachsen und soll 2022 in Betrieb genommen werden, wie der Windparkentwickler mitteilte. Der Park besteht aus zwei Windenergieanlagen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt rund 11,2 MW. Der erwartete Jahresertrag des Windparks wird bei über 28 Millionen Kilowattstunden liegen.

ROCHE

hat für ihren Covid-19-Test für den Hausgebrauch von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Notfall-Zulassung erhalten hat. Der Test werde ab Januar landesweit erhältlich sein, teilte der Schweizer Pharmakonzern mit. Das Kit liefere in 20 Minuten genaue Ergebnisse für alle bekannten Varianten des Virus, einschließlich Omikron.

WACKER CHEMIE

sieht große Chancen in der biopharmazeutischen Produktion - auch durch Zukäufe. Das Biopharmageschäft sei ein absoluter Wachstumsmarkt, sagte Vorstandschef Christian Hartel in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Wir produzieren von Plasmiden über mRNA bis zu Proteinen eigentlich alle Produkte." Hinzu kämen Lipidnanopartikel für die Formulierung von mRNA-Impfstoffen.

