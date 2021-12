"Bereits das zweite Mal in Folge war die Weihnachtszeit für den Einzelhandel eine Katastrophe", fasste der Handelsverband Deutschland zusammen.Berlin - Zu wenige Kunden und zu geringe Umsätze: Auch in diesem Jahr sind viele Einzelhändler vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht und machen die Massnahmen zur Pandemiebekämpfung dafür verantwortlich. «Bereits das zweite Mal in Folge war die Weihnachtszeit für den Einzelhandel eine Katastrophe», fasste der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Genth, am Montag das Ergebnis...

Den vollständigen Artikel lesen ...