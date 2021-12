Ein Foto des Shiba-Inu-Welpen Floki von Elon Musk hat am Samstag gereicht, den Memecoin Santa Floki in unerreichte Höhen zu schießen. Der sitzt auf der Binance Smart Chain und legte spontan um 600 Prozent zu. Dass Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk den Kryptomarkt nahezu nach Belieben beeinflussen kann, hat er insbesondere in diesem Jahr vielfach bewiesen. Dabei konnten ganz unterschiedliche Coins profitieren - überdurchschnittlich oft der Dogecoin. Alles, was Musk dafür tun muss, ist twittern. Es ist nahezu egal, was er twittert, nur ein Bezug zu einem Kryptocoin muss da sein oder notfalls ...

