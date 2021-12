27.12.1954: Walter Grausam (Ex-Agrana-Vorstand) Bisher gab es an einem 27. Dezember 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.12. beträgt 0,49%. Der beste 27.12. fand im Jahr 1993 mit 2,07%statt, der schlechteste 27.12. im Jahr 2002 mit -1,43%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.12. so: 0,00%. (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.12.)

Den vollständigen Artikel lesen ...