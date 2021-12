Erweiterte Partnerschaft zur Beschleunigung der weltweiten Massenproduktion und Einführung intelligenter Fahrzeuge

RoboSense, in weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente LiDAR-Systeme, nahm an der Jahresversammlung 2021 der BYD CEOs teil und gab offiziell ein strategisches Investitionsabkommen und einen Rahmenvertrag für eine strategische Zusammenarbeit mit BYD bekannt. Chunxin Qiu, Gründer und CEO von RoboSense, und Chuanfu Wang, Vorsitzender und Präsident von BYD, wohnten an der Unterzeichnungszeremonie bei.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211227005068/de/

Witnessed by leaders and executives of both companies, RoboSense and BYD signed a strategic investment agreement and a strategic cooperation framework agreement (Photo: Business Wire)

RoboSense ist Pionier in den Kerntechnologien LiDAR-Hardware, intelligente Sensor-Software und Chips. Dank der Erweiterung der Partnerschaft kann RoboSense mit BYD Schritt halten, die technologische Kapazität im Bereich der intelligenten Wahrnehmung kontinuierlich verbessern und eine tief integrierte Technologiematrix bilden, um die vertikale Abdeckung der gesamten Industriekette zu erweitern und gemeinsam die Innovation und Transformation der intelligenten neuen Energiefahrzeugindustrie zu fördern.

Die tiefgreifende Partnerschaft mit RoboSense ist ein strategischer Meilenstein für BYD und unterstreicht den Fokus auf intelligente Lösungen und eine umfassende Planung für die intelligente Fahrzeugindustrie.

Unter dem Motto "Focus on Innovation, Co-build Ecology and Shape the Future" bot die BYD CEO-Jahreskonferenz 2021 über 20 Unternehmen die Möglichkeit, ihre technologischen Produktinnovationen vorzustellen. Es wurden verschiedene LiDAR-Produkte von RoboSense präsentiert, wobei die zweite Generation des intelligenten Festkörper-LiDAR RS-LiDAR-M1 ("M1") im Mittelpunkt stand.

Parallel zur Jahrestagung fand ein Diskussionsforum zum Thema "Industrial Transformation and Domestic Production Opportunities in the Trend Toward Vehicle Intelligence" statt. Chunchao Qiu, Mitbegründer und Executive President von RoboSense, nahm an dem Forum teil und erörterte die zukünftigen Trends der globalen Automobilindustrie: "Die weltweite Automobilindustrie entwickelt sich in Richtung Intelligenz; LiDAR ist ein zentraler Bestandteil der Fahrzeugintelligenz, und die Marktentwicklung in der Branche zeigt eine Konzentration der Ressourcen auf Spitzenleistungen. RoboSense hat sich feste Projektaufträge für mehrere Modelle im Jahr 2021 gesichert und sich damit einen Wettbewerbsvorteil verschafft."

Die Investition von BYD soll RoboSense dabei unterstützen, sich stärker in der Branche der intelligenten neuen Energiefahrzeuge zu engagieren und eine solide Grundlage für eine tiefgreifende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zu schaffen. Die Partnerschaft zwischen RoboSense und BYD erschließt ein größeres Potenzial bei intelligenten Fahrzeugen mit neuer Energie und bietet die Möglichkeit, die intelligente LiDAR-Technologie auf praktische und innovationsorientierte Weise zu erforschen und die Ressourcen der Industrie zu mobilisieren, um die nachhaltige Entwicklung der globalen intelligenten Fahrzeugindustrie zu fördern.

Über RoboSense

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätze und transformiert herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Systeme zur Datenanalyse und -interpretation. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, herausragende Hardware und künstliche Intelligenz zu entwickeln, um intelligente Lösungen zu schaffen, die Roboter, einschließlich Fahrzeuge, in die Lage versetzen, Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln, die denen des Menschen überlegen sind.

ÜBER BYD

Als "Official Sponsor of Mother Nature" hat sich BYD, der weltweit führende Hersteller von Elektrofahrzeugen, der Entwicklung einer Gesamtlösung verschrieben. BYD hat sich weltweit zu sozialer Verantwortung verpflichtet und überwacht seine Lieferkette eingehend in Bezug auf Menschenrechte, Umweltsicherheit, Kontrolle gefährlicher Substanzen und geistige Eigentumsrechte. BYD wählt nur Lieferanten aus, die sein Engagement für faire Arbeitsbedingungen, Menschenrechtsstandards und die Umwelt teilen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211227005068/de/

Contacts:

Grace Ye

RoboSense PR Manager

grace.ye@robosense.cn