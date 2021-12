DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

INFLATION - Die Deutsche Bundesbank warnt Banken davor, in der Pandemie ihre inflationsbedingten Markt- und Zinsänderungsrisiken zu unterschätzen. Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling sagte: "Ich sehe sogar eine gewisse Gefahr darin, dass man sich derart auf die Auswirkungen der Pandemie fokussiert, dass andere Risiken, die womöglich größer und auch längerfristig sind, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen." Er denke "zum Beispiel an die Folgen einer möglicherweise länger anhaltenden Inflation und einen damit verbundenen Zinsanstieg, wie wir ihn in den USA und anderen Ländern bereits sehen. Hier können sich in der Folge Markt- und Zinsänderungsrisiken merklich materialisieren." (Börsen-Zeitung)

MINDESTLOHN - DGB-Chef Reiner Hoffmann erwartet wegen der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro im Jahr 2022 spürbare Lohnerhöhungen für die große Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland. "Das wird die unteren Lohngruppen nach oben verschieben. Die 12 Euro werden helfen, den Niedriglohnsektor deutlich einzudämmen", sagte Hoffmann. Für knapp neun Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werde die Anhebung eine direkte und deutliche Einkommensverbesserung bedeuten. "Wir stabilisieren damit die Binnennachfrage. Das ist in diesen Krisenzeiten nicht zu unterschätzen", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). (Rheinische Post)

KAPITALRENTE - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Pläne der Ampel-Koalition zum Einstieg in eine kapitalgedeckte Rentenfinanzierung verteidigt und eine gesetzliche Regelung in Aussicht gestellt. Ihm sei wichtig, das Rentenniveau dauerhaft bei 48 Prozent stabil zu halten, "das geht über eine gute Arbeitsmarktpolitik, aber eben auch durch eine kapitalgedeckte Ergänzung bei der Rente", sagte Heil. Zur langfristigen Stabilisierung werden man daher in einem ersten Schritt einen Kapitalstock mit einem Volumen von 10 Milliarden aufbauen. Nach Heils Worten soll hierzu eine entsprechende Novelle kommen. "Fest steht: Es muss ein Gesetz sein und das werden wir auch machen", sagte Heil. (Funke Mediengruppe)

STAATSSCHULDEN - Vermögende in Deutschland bekunden gern, höhere Steuern zahlen zu wollen. Eine Möglichkeit, die Allgemeinheit stärker an ihrem privaten Vermögen teilhaben zu lassen, ist das seit 2006 existierende sogenannte Schuldentilgungskonto des Bundes. Darauf können Bürger dem Staat freiwillig Geld überweisen, das der Bund zum Schuldenabbau nutzt. Im Jahr 2021, in dem der Staat wegen der Corona-Krise Rekordschulden machen muss, hätte der Fiskus das Geld gut gebrauchen können. Jedoch: Auf dem Konto gingen in diesem Jahr lediglich 63.407,16 Euro ein. (Handelsblatt)

SCHULDENBREMSE - DGB-Chef Reiner Hoffmann hat die Aussetzung der Schuldenbremse auch noch im Jahr 2023 gefordert. "Es ist auf jeden Fall falsch, die Schuldenbremse bereits 2023 wieder einhalten zu wollen", sagte Hoffmann. "Bei Minuszinsen keine zusätzlichen Kredite für Zukunftsinvestitionen ab 2023 mehr aufnehmen zu wollen, ist ein Verrat an der Jugend, die für die Folgen des Klimawandels später doppelt und dreifach bezahlen muss", sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). (Rheinische Post)

MINDESTSTEUER - Die Einführung einer globalen Mindeststeuer für große Konzerne ist fix. Sie wird im Jahr 2023 von den wirtschaftlich wichtigsten Staaten der Welt umgesetzt werden. Das bestätigt der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann. "Ich erwarte, dass alle G20-Staaten dabei sein werden, inklusive Chinas", sagte der Australier. Neben den G20-Staaten, die rund 80 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachten, werden auch "alle OECD-Staaten und alle EU-Staaten" das vereinbarte "globale Steuerpaket" umsetzen. Das heißt, dass die hundert größten Konzerne der Welt, auch die Internetgiganten, mindestens 15 Prozent Steuern entrichten müssen in jenen Ländern, in denen sie ihre Gewinne machen. (Der Standard)

