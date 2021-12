Im Jahr 2021 hat sich die Aktie von Bayer erneut nicht mit Ruhm bekleckert. Die weiterhin schwelenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA bleiben ein großer Belastungsfaktor. Für das kommende Jahr stellen Analysten sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis weitere Zuwächse in Aussicht, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) würde dadurch weiter fallen.Im kommenden Jahr beläuft sich die Umsatzschätzung auf 44,9 Milliarden Euro, für das sich in den letzten Atemzügen befindliche Geschäftsjahr 2021 rechnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...