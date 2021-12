DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Großbritannien und Australien bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

TAGESTHEMA

Ab Dienstag gelten in ganz Deutschland die von Bund und Ländern kürzlich beschlossenen Kontaktbeschränkungen. Drinnen und draußen dürfen sich dann nur noch bis zu zehn Geimpfte und Genesene zusammen aufhalten. Bei den Ungeimpften dürfen sich die Angehörigen eines Haushaltes nur noch mit zwei weiteren Menschen treffen. Clubs und Diskotheken werden geschlossen. Für Freizeit, Kultur und Einzelhandel gilt weiter die 2G- oder 2G-Plus-Regel. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.

In einigen Ländern waren verschärfte Corona-Regeln bereits zuvor in Kraft getreten. Bund und Länder hatten sich bei ihrem Spitzentreffen am 21. Dezember darauf verständigt, dass die Regelungen spätestens am 28. Dezember in ganz Deutschland gelten sollen. In einigen Ländern gelten weitergehende Regeln, etwa Sperrstunden in der Gastronomie.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Unternehmenstermine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.860,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.779,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 16.556,75 -0,0% Nikkei-225 29.069,16 +1,4% Schanghai-Composite 3.617,19 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 172,41 +8 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.835,25 +0,5% DAX-Future 15.882,00 +0,9% XDAX 15.896,05 +0,9% MDAX 35.062,64 +0,7% TecDAX 3.905,42 +0,9% EuroStoxx50 4.287,98 +0,8% Stoxx50 3.806,38 +0,6% Dow-Jones 36.302,38 +1,0% S&P-500-Index 4.791,19 +1,4% Nasdaq-Comp. 15.871,26 +1,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,33 -21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Die europäischen Aktienmärkte werden auch am Dienstag im Plus erwartet. So stellt IG den DAX am Morgen bei 15.868 Punkten nach einem Schluss am Vortag bei 15.835 Zählern. Dabei werden die steigenden Notierungen von dünnen Umsätzen getragen. An der Börse fragt man sich derweil, wie nachhaltig diese Entwicklung sei, wenn die Verkäufer wieder an den Markt zurückkehrten. Dies dürfte wahrscheinlich mit dem Start in das kommende Jahr sein. Derweil stieg der S&P-500-Index in den USA zum 69. Mal in diesem Jahr auf ein Rekordhoch und gab damit die Richtung vor. Das Allzeithoch im DAX vom 18. November liegt bei 16.290 Punkten und damit noch ein gutes Stück entfernt. Der Nachrichtenkalender für heute ist so gut wie leer, von dieser Seite sind kaum Impulse zu erwarten. Als leicht positiv werden die Daten zur Industrieproduktion in Japan gewertet. Sie stieg im November gegenüber dem Vormonat um 7,2 Prozent und damit stärker als erwartet. Als erfreulich wird das Plus von 43 Prozent in der Autoproduktion gewertet, könnte dies doch darauf hindeuten, dass der Chipmangel in der Automobilindustrie langsam der Vergangenheit angehört.

Rückblick: Freundlich - Neben positiven Vorgaben von der Wall Street dürfte Window-Dressing gestützt haben. Hierbei nutzen Institutionelle Anleger die geringe Liquidität, um die Kurse nach oben zu pflegen. Gegen die positive Tendenz schloss der Sektor der Reise-Aktien unverändert. Hier belastete die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Air France-KLM schlossen 0,2 Prozent im Minus. Als positiv für das Sentiment der Roche-Aktie (+1,8%) wurde an der Börse gewertet, dass der Pharmakonzern die FDA-Notfallzulassung für einen Corona-Selbsttest in den USA erhalten hat. Dabei handele es sich um einen At-Home-Test, mit dem auch die Omikron-Variante nachgewiesen werden könne.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Lufthansa gaben gegen die Tendenz 0,5 Prozent nach. Die Airline berichtete kurz vor den Feiertagen, dass nach Weihnachten umfangreiche Flugstreichungen aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante und der damit verbundenen Reisebeschränkungen geplant seien. Wacker Chemie (+0,5%) sieht große Chancen in der biopharmazeutischen Produktion - auch durch Zukäufe. Das Biopharmageschäft sei ein absoluter Wachstumsmarkt, sagte Vorstandschef Christian Hartel in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für LPKF ging es nach einer Kaufempfehlung durch Hauck & Aufhäuser gleich um 9,4 Prozent nach oben. Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis (+0,4%) hat seinen Mehrheitsanteil von 51 Prozent am österreichischen Windparkportfolio komplett an die Wien Energie GmbH verkauft. Der Verkauf unterstütze das Erreichen der Prognose für 2021.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem recht ruhigen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Am breiten Markt ging es im Gleichklang mit der Wall Street etwas nach oben. Auffallend sei das nachrichtenlose Kursplus von 6 Prozent bei Lloyd Fonds gewesen.

USA - AKTIEN

Fester - Nach verhaltenem Start legten die Indizes im Verlauf stetig zu. Der S&P-500 erreichte ein neues Allzeithoch. Bedenken wegen der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus konnten die Märkte nicht bremsen, denn unter den Anlegern wuchs laut Beobachtern die Überzeugung, dass zügige Auffrischimpfungen und die breitere Verfügbarkeit von Medikamenten zur Behandlung von Covid-Infektionen die Pandemie und ihre Folgen einhegen dürften. Gegen die positive Tendenz ging es mit den Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern nach unten. Die Airlines mussten über das Weihnachtswochenende zahlreiche Flüge streichen, weil Mitarbeiter positiv auf die Omikron-Variante getestet worden waren und sich deshalb krank meldeten. Auch auf Kreuzfahrtschiffen wurden Omikron-Fälle verzeichnet. Die Branche fürchtet nun neuerliche Reisebeschränkungen. American Airlines, Delta und United lagen zwischen 0,5 und 0,8 Prozent im Minus. Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line und Carnival verloren bis zu 2,6 Prozent. Zu den gesuchten Branchen gehörten Chipwerte, der Halbleiterindex SOX erreichte Rekordniveau. Ganz vorne lagen Advanced Micro Devices mit einem Tagesplus von 5,6 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,70 1,3 0,69 58,4 5 Jahre 1,25 0,6 1,24 88,9 7 Jahre 1,41 -0,8 1,41 75,7 10 Jahre 1,48 -1,6 1,49 56,0 30 Jahre 1,88 -2,8 1,91 23,1

Am Anleihemarkt kamen die Renditen am langen Ende der Zinskurve etwas zurück. Auch hier sprachen Händler von geringen Umsätzen, die die Kursbewegungen verzerrt hätten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1326 -0,0% 1,1327 1,1328 -7,3% EUR/JPY 130,10 -0,0% 130,12 130,09 +3,2% EUR/CHF 1,0391 -0,0% 1,0896 1,0399 -3,9% EUR/GBP 0,8431 +0,0% 0,8427 0,8432 -5,6% USD/JPY 114,86 -0,0% 114,88 114,84 +11,2% GBP/USD 1,3434 -0,1% 1,3441 1,3435 -1,7% USD/CNH 6,3744 -0,0% 6,3748 6,3736 -2,0% Bitcoin BTC/USD 49.257,87 -3,5% 51.033,18 51.355,93 +69,6%

Der Dollar erholte sich etwas von den jüngsten Abgaben. Der Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu. Händler verwiesen auf den Umstand, dass sich der Greenback weiterhin in den jüngst ausgebildeten Spannen bewege. Die US-Notenbank habe "einen recht aggressiven Straffungskurs skizziert", und das Risiko wachse, dass die Entscheidungsträger "zu wenig liefern", so die Analysten von Forexanalytix. Dieses Risiko machten die Experten für die jüngste Dollar-Schwäche verantwortlich. Aktuell scheine sich der Markt aber wieder auf die anstehenden Zinserhöhungen in den USA zu konzentrieren, hieß es im Handel.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,79 75,57 +0,3% 0,22 +60,2% Brent/ICE 78,75 78,60 +0,2% 0,15 +56,5%

Am Ölmarkt wurden die Teilnehmer von den sinkenden Sorgen rund um Omikron geleitet, die Preise liefen steil aufwärts und gewannen rund 3 Prozent. Die Preise hätten im Gleichklang mit Aktien zugelegt, sagte Robert Yawger von Mizuho. Auch die Zusicherung der chinesischen Notenbank, die Wirtschaft stärker zu stützen, half dem Preis. Die europäische Referenzsorte Brent stieg noch etwas stärker als WTI, was Beobachter mit einem CNN-Bericht erklärten, wonach Saudi-Arabien mit chinesischer Hilfe in der Nähe von Riad ballistische Waffen herstellt. Ein Wettrüsten sei ein guter Grund, Brent-Öl zu kaufen, meinte Jeffrey Halley von Oanda.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,39 1.812,13 +0,1% +1,26 -4,5% Silber (Spot) 23,07 23,05 +0,1% +0,02 -12,6% Platin (Spot) 972,46 976,34 -0,4% -3,88 -9,2% Kupfer-Future 4,43 4,47 -0,9% -0,04 +25,9%

Der Goldpreis legte leicht zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die rasante Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus lässt die Neuinfektionen in Dänemark und Island weiter in die Höhe schnellen. Beide Länder vermeldeten am Montag neue Höchststände.

- Die französische Regierung hat angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Unternehmen sollen angewiesen werden, ihre Angestellten ab dem 3. Januar nach Möglichkeit mindestens drei Tage in der Woche ins Homeoffice zu schicken, wie Premierminister Jean Castex nach einer Krisensitzung des Kabinetts sagte.

- Im durch die Masseninfektionen im März 2020 berühmt-berüchtigt gewordenen Skilokal "Kitzloch" in Ischgl ist erneut eine Corona-Infektion aufgetreten. Ein Service-Mitarbeiter sei positiv auf das Virus getestet worden, teilten die österreichischen Behörden mit.

USA / RUSSLAND

Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Januar über den Ukraine-Konflikt sowie über Atomwaffenkontrolle beraten. Das sagte ein Sprecher des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant, am 13. Januar sollen Beratungen zwischen Russland und der OSZE folgen. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Konflikts hatten sich zuletzt deutlich verschärft.

SYRIEN

Die israelische Luftwaffe hat nach syrischen Angaben die syrische Hafenstadt Latakia angegriffen. Israel habe am frühen Dienstagmorgen mehrere Raketen auf das Containerlager im Hafen von Latakia abgefeuert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf das Militär. Dabei seien hoher Sachschaden und ein Brand angerichtet worden.

AROUNDTOWN

hat sein laufendes Aktienrückkaufprogramm um sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das Unternehmen hatte im März angekündigt, bis zum 31. Dezember 2021 bis zu 500 Millionen Euro für den Rückkauf von maximal 100 Millionen eigenen Aktien auszugeben. Wieviele Aktien bislang erworben wurden, gab das Unternehmen nicht bekannt.

ENCAVIS

Der Wind- und Solarparkbetreiber kauft zwei Solarparks in Dänemark mit einer Erzeugungskapazität von insgesamt 105 Megawatt (MWp). Verkäufer der beiden Solarparks ist European Energy. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

TELEFONICA

will laut einem Zeitungsbericht am Dienstag mit Gewerkschaften eine Verreinbarung über einen freiwilligen Stellenabbau unterzeichnen. Der Sozialplan für bis zu 2.982 Mitarbeiter ab einem Alter von 54 Jahren könnte den Konzern insgesamt zwischen 1,6 und 1,7 Milliarden Euro kosten, berichtet die Zeitung Expansion. Für die Kosten werde im vierten Quartal eine Rückstellung gebildet.

