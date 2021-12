Wichtige Punkte Sony hat mit Lieferengpässen zu kämpfen, dürfte aber dennoch einen Umsatzanstieg im Geschäftsjahr 2021 verzeichnen. Das Unternehmen bemüht sich verstärkt darum, mehr Abonnenten für die Spieleservices PlayStation Plus und PlayStation Now zu gewinnen. Die Versorgungslage dürfte sich im nächsten Jahr entspannen, was zu einem starken Umsatz für die PlayStation 5 führen könnte. Sony (WKN: 853688) hat bisher ein gutes Jahr hinter sich, obwohl sich Lieferengpässe negativ auf bestimmte Geschäftsbereiche ...

