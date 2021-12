Nach seinem am Ende doch noch positiven Start in die Nachweihnachtswoche dürfte der DAX am Dienstag zunächst weiter zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,27 Prozent höher auf 15.878 Punkte.Damit könnte sich der DAX nun über der Marke von 15.800 Punkten etablieren, die in den vergangenen Wochen noch mehrfach eine zu hohe Hürde gewesen war. Am Montag war der DAX schwächer gestartet, bevor eine positive Stimmung an der Wall Street ihm Rückenwind ...

