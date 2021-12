DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

TAGESTHEMA

Ein Wintersturm mit starkem Schneefall hat im Westen der USA zu Stromausfällen und Verkehrschaos geführt. In der kalifornischen Sierra Nevada fiel nach Behördenangaben vom Montag (Ortszeit) binnen 24 Stunden ein Meter Neuschnee, die Gesamt-Schneemenge im Dezember erreichte damit den Rekordwert von 4,80 Meter. Für den unter den Folgen einer jahrelangen Dürre leidenden Bundesstaat sind die ergiebigen Schneefälle ein Hoffnungsschimmer, weil sie die Grundwasserreserven auffüllen könnten. "Wir hatten ganz sicher keinen nassen Winter erwartet", sagte die Wissenschaftlerin Andrea Schwartz vom Central Sierra Nevada Schnee-Labor an der Universität Berkeley. Der ergiebige Schneefall sei "eine angenehme Überraschung". Es sei zwar zu früh, die Dürre bereits für beendet zu erklären, "aber es sieht so aus als ob der Westen der USA damit Hilfe bekommt". Laut dem Versorgungsunternehmen Pacific Gas and Electric stürzten durch den Sturm Strommasten um, seit dem ersten Weihnachtstag sei die Stromversorgung für fast 50.000 Haushalte wiederhergestellt worden. Am Flughafen von Seattle im nordwestlichen Bundesstaat Washington führte der Schneefall zu Verspätungen, Flugzeuge mussten enteist werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.779,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.560,00 0% Nikkei-225 29.069,16 +1,4% Hang-Seng-Index 23.255,38 +0,1% Kospi 3.015,63 +0,5% Schanghai-Composite 3.619,25 +0,1% S&P/ASX-200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Anlegern setzen auf zügige Auffrischungsimpfungen und eine breitere Verfügbarkeit von Medikamenten zur Behandlung von Covid-Infektionen, die Coronasorgen lassen somit nach. Auffallend fest zeigt sich der Nikkei-225 - gestützt von deutlich gesunkenen Yen-Wechselkursen. Die chinesischen Börsen hinken hinterher. China verschärft die Kontrolle internationaler Börsengänge. Darüber hinaus steigen in China die bestätigten Neuinfektionen weiter. Die Großstadt Xian ist weiter komplett abgeriegelt. In Hongkong erholen sich die Kurse im Verlauf. Die Titel von Kasinobetreibern stehen unter Druck, weil China den Grenzübertritt zur Sonderverwaltungszone Macau wegen Corona-Auflagen erschwert. Sands China und Galaxy Entertainment verlieren 3 bzw. 2,6 Prozent. Im kriselnden Immobiliensektor geht es derweil bergauf. Der angeschlagene Immobilienriese China Evergrande teilte mit, dass an über 90 Prozent der Baustellen die Arbeit wieder aufgenommen worden sei. Evergrande ziehen um 8,8, Hang Lung Properties um 2,4 und Longfor Group um 2,3 Prozent an. Den schwächeren und damit stützenden Yen erklären Händler in Tokio mit nachlassenden Omikron-Sorgen. Elektronik- und Machinenbauwerte führen das Feld der Gewinner an. In Südkorea steigen Energie- und Versorgungswerte steigen, Reederei- und Automobilpapiere sinken. Die Ausbreitung der Corona-Infektionen verlangsamt sich lokal.

US-NACHBÖRSE

In der vierten Reihe zeigten sich ADDvantage Technologies nach Geschäftsausweis zur vierten Periode 13 Prozent fester. Der Telekommuniktionsdienstleister verbesserte auf Jahressicht Umsatz und Ergebnis. So kletterten die Erlöse um 61 Prozent, das Ergebnis war nach einem Vorjahresverlust schwarz.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.302,38 +1,0% 351,82 +18,6% S&P-500 4.791,19 +1,4% 65,40 +27,6% Nasdaq-Comp. 15.871,26 +1,4% 217,89 +23,1% Nasdaq-100 16.567,50 +1,6% 259,29 +28,6% Montag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 614 Mio 646 Mio Gewinner 2.283 2.289 Verlierer 1.084 1.070 Unverändert 123 132

Fester - Nach verhaltenem Start legten die Indizes im Verlauf stetig zu. Der S&P-500 erreichte ein neues Allzeithoch. Bedenken wegen der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus konnten die Märkte nicht bremsen, denn unter den Anlegern wuchs laut Beobachtern die Überzeugung, dass zügige Auffrischimpfungen und die breitere Verfügbarkeit von Medikamenten zur Behandlung von Covid-Infektionen die Pandemie und ihre Folgen einhegen dürften. Gegen die positive Tendenz ging es mit den Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern nach unten. Die Airlines mussten über das Weihnachtswochenende zahlreiche Flüge streichen, weil Mitarbeiter positiv auf die Omikron-Variante getestet worden waren und sich deshalb krank meldeten. Auch auf Kreuzfahrtschiffen wurden Omikron-Fälle verzeichnet. Die Branche fürchtet nun neuerliche Reisebeschränkungen. American Airlines, Delta und United lagen zwischen 0,5 und 0,8 Prozent im Minus. Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line und Carnival verloren bis zu 2,6 Prozent. Zu den gesuchten Branchen gehörten Chipwerte, der Halbleiterindex SOX erreichte Rekordniveau. Ganz vorne lagen Advanced Micro Devices mit einem Tagesplus von 5,6 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,70 1,3 0,69 58,4 5 Jahre 1,25 0,6 1,24 88,9 7 Jahre 1,41 -0,8 1,41 75,7 10 Jahre 1,48 -1,6 1,49 56,0 30 Jahre 1,88 -2,8 1,91 23,1

Am Anleihemarkt kamen die Renditen am langen Ende der Zinskurve etwas zurück. Auch hier sprachen Händler von geringen Umsätzen, die die Kursbewegungen verzerrt hätten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:02h % YTD EUR/USD 1,1329 +0,0% 1,1327 1,1328 -7,2% EUR/JPY 130,14 +0,0% 130,12 129,69 +3,2% EUR/GBP 0,8431 +0,0% 0,8427 0,8445 -5,6% GBP/USD 1,3438 -0,0% 1,3441 1,3416 -1,7% USD/JPY 114,87 -0,0% 114,88 114,50 +11,3% USD/KRW 1.187,58 +0,1% 1.186,62 1.186,88 +9,4% USD/CNY 6,3700 -0,0% 6,3713 6,3715 -2,4% USD/CNH 6,3740 -0,0% 6,3748 6,3745 -2,0% USD/HKD 7,8004 +0,0% 7,7989 7,8012 +0,6% AUD/USD 0,7246 +0,1% 0,7235 0,7230 -5,9% NZD/USD 0,6817 +0,0% 0,6817 0,6817 -5,1% Bitcoin BTC/USD 49.312,41 -3,4% 51.033,18 50.774,64 +69,8%

Der Dollar erholte sich etwas von den jüngsten Abgaben. Der Dollarindex legte um 0,1 Prozent zu. Händler verwiesen auf den Umstand, dass sich der Greenback weiterhin in den jüngst ausgebildeten Spannen bewege. Die US-Notenbank habe "einen recht aggressiven Straffungskurs skizziert", und das Risiko wachse, dass die Entscheidungsträger "zu wenig liefern", so Analysten. Dieses Risiko machten die Experten für die jüngste Dollar-Schwäche verantwortlich. Aktuell scheine sich der Markt aber wieder auf die anstehenden Zinserhöhungen in den USA zu konzentrieren, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,92 75,57 +0,5% 0,35 +60,4% Brent/ICE 78,87 78,60 +0,3% 0,27 +56,5%

Am Ölmarkt wurden Teilnehmer von den sinkenden Sorgen rund um Omikron geleitet, die Preise liefen steil aufwärts und gewannen rund 3 Prozent. Die Preise hätten im Gleichklang mit Aktien zugelegt, hieß es. Auch die Zusicherung der chinesischen Notenbank, die Wirtschaft stärker zu stützen, half. Die europäische Referenzsorte Brent stieg noch etwas stärker als WTI, was Beobachter mit einem CNN-Bericht erklärten, wonach Saudi-Arabien mit chinesischer Hilfe in der Nähe von Riad ballistische Waffen herstellt. Ein Wettrüsten sei ein guter Grund, Brent-Öl zu kaufen, meinte Jeffrey Halley von Oanda.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,68 1.812,13 +0,1% +1,55 -4,4% Silber (Spot) 23,08 23,05 +0,1% +0,03 -12,6% Platin (Spot) 973,20 976,34 -0,3% -3,14 -9,1% Kupfer-Future 4,44 4,47 -0,6% -0,03 +26,2%

Der Goldpreis legte leicht zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE USA

Angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus mit zahlreichen Neuinfektionen halbieren die USA die Quarantänezeit für symptomfrei Infizierte. Wer positiv auf das Virus getestet, aber beschwerdefrei ist, muss künftig nur noch fünf statt wie bisher zehn Tage in Quarantäne, wie die Gesundheitsbehörde CDC erklärte.

BEZIEHUNGEN USA - RUSSLAND

Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Januar über den Ukraine-Konflikt sowie über Atomwaffenkontrolle beraten. Das sagte ein Sprecher des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant, am 13. Januar sollen Beratungen zwischen Russland und der OSZE folgen. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Konflikts hatten sich zuletzt deutlich verschärft.

ATOMVERHANDLUNGEN IRAN

Der Iran pocht bei der neuen Runde der Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens auf eine Aufhebung von US-Sanktionen. Der Sanktionsabbau sei für Teheran der wichtigste Punkt, sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian. Am Abend nahmen Vertreter Russlands, Chinas, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands in Wien ihre Verhandlungen mit dem Iran wieder auf. Der EU-Diplomat Enrique Mora, der die Gespräche leitet, sagte nach dem Beginn der achten Verhandlungsrunde, alle Beteiligten zeigten "einen klaren Willen, auf ein erfolgreiches Ende dieser Verhandlung hinzuarbeiten".

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Nov +7,2% (PROG: +5,0%) gg Vm

Arbeitslosenquote Nov 2,8% (PROG: 2,7%)

FLUGVERKEHR USA

Auch am Montag ist es zu Flugausfällen in den USA gekommen. Gründe waren das schlechte Wetter und der Personalmangel bei den Fluggesellschaften. Nach Angaben des Datenverfolgers FlightAware strichen die Fluggesellschaften am Montag fast 1.300 Flüge, und für Dienstag rechnet FlightAware mit der Annullierung von etwa 260 Flügen.

APPLE

hat 11 Einzelhandelsgeschäfte in New York City auf unbestimmte Zeit geschlossen, nachdem die Omicron-Variante hier ausgebrochen ist.

