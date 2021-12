The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.12.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.12.2021



ISIN Name

FR0012658094 URW 15/22ZO CV

DE000HLB03A9 LB.HESS.-THR.IS.01A/2014

DE000HLB88G7 LB.HESS.-THR. GEN.06/21

DE000LB13FC8 LBBW CD STUFENZINS 19/21

DE000A2BPDE6 BIOFRONTERA WLD.17/22

DE000LB13FE4 LBBW DL-STUFENZINS 19/21

US912828U816 US TREASURY 2021

FR0013143344 IMERYS 16-22 MTN

US912828YZ72 USA 19/21

US912828G872 US TREASURY 2021

US00138EAK01 AIG GLBL FDG 19/22 REGS

