The following instruments on XETRA do have their first trading 28.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.12.2021Aktien1 SE0017132202 Amnode AB2 NO0010923121 CO2 CAPSOL AS3 IE00014QAJZ5 HealthBeacon PLC4 SE0017105539 MTI Investment SE5 FI4000251954 Norrhydro Group Oyj6 AU0000150898 Pepper Money Ltd.7 DK0061680436 Relesys A/S8 NO0010692130 Genetic Analysis AS9 GB00BLB5BF24 Great Southern Copper PLC10 DK0061675279 Hove A/S11 SE0016609333 Nordic Asia Investment Group 1987 AB12 JP3420920005 Secure Inc.13 SE0017105620 Tobii Dynavox AB14 SE0017134125 Vestum ABAnleihen1 XS2407593222 ICCREA Banca S.p.A.2 XS2292547317 2i Rete Gas S.p.A.3 XS1877937851 2i Rete Gas S.p.A.4 XS1088274672 2i Rete Gas S.p.A.5 XS1195347478 A2A S.p.A.6 XS1581375182 A2A S.p.A.7 XS2026150313 A2A S.p.A.8 XS1767087940 ACEA S.p.A.9 XS1508912646 ACEA S.p.A.10 XS2113700921 ACEA S.p.A.11 XS1087831688 ACEA S.p.A.12 XS2337326727 Aeroporti di Roma S.p.A.13 XS2206380573 AMCO - Asset Management Company S.p.A.14 XS2063246198 AMCO - Asset Management Company S.p.A.15 XS2332980932 AMCO - Asset Management Company S.p.A.16 XS1951095329 AMCO - Asset Management Company S.p.A.17 XS2331921390 Anima Holding S.p.A.18 XS1624210933 Ansaldo Energia S.p.A.19 XS1032529205 ASTM S.p.A.20 XS1558491855 Atlantia S.p.A.21 XS1688199949 Autostrade per L'Italia S.p.A.22 XS2267889991 Autostrade per L'Italia S.p.A.23 XS2325743990 BPER Banca S.p.A.24 XS1401125346 BUZZI UNICEM S.p.A.25 USP37115AH81 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.26 XS1713463559 ENEL S.p.A.27 XS2312744217 ENEL S.p.A.28 XS2312746345 ENEL S.p.A.29 XS0192503695 ENEL S.p.A.30 XS1684269332 ENI S.p.A.31 XS2176785447 ENI S.p.A.32 XS1493328477 ENI S.p.A.33 XS1493322355 ENI S.p.A.34 XS1023703090 ENI S.p.A.35 XS0970852348 ENI S.p.A.36 XS1292988984 ENI S.p.A.37 XS0951565091 ENI S.p.A.38 XS1981060624 ERG S.p.A.39 XS1639488771 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.40 XS2239094936 ICCREA Banca S.p.A.41 XS2084425466 Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.42 XS2332687040 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.43 XS2244936659 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.44 XS1908248963 International Design Group S.p.A.45 XS2241390983 Intesa Sanpaolo S.p.A.46 XS2294840363 Intesa Sanpaolo S.p.A.47 XS2141592365 Intesa Sanpaolo S.p.A.48 XS2066559928 Intesa Sanpaolo S.p.A.49 XS2066560421 Intesa Sanpaolo S.p.A.50 XS1958657105 Intesa Sanpaolo S.p.A.51 XS2141593256 Intesa Sanpaolo S.p.A.52 XS2294835017 Intesa Sanpaolo S.p.A.53 XS1608207640 Intesa Sanpaolo S.p.A.54 XS1378969072 Intesa Sanpaolo S.p.A.55 XS1341083639 Intesa Sanpaolo S.p.A.56 XS1109765005 Intesa Sanpaolo S.p.A.57 XS2081018629 Intesa Sanpaolo S.p.A.58 XS2197356186 Iren S.p.A.59 XS1511781467 Iren S.p.A.60 XS2065601937 Iren S.p.A.61 XS2275029085 Iren S.p.A.62 XS1685542497 Italgas S.P.A.63 XS1578294081 Italgas S.P.A.64 XS2192431380 Italgas S.P.A.65 XS2090807293 Italgas S.P.A.66 XS0098449456 Italien, Republik67 XS2199716304 Leonardo S.p.A.68 XS0215093534 Leonardo S.p.A.69 XS1627782771 Leonardo S.p.A.70 XS2039030908 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.71 XS1844094885 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.72 XS2027957815 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.73 XS2270397016 Poste Italiane S.p.A.74 XS2270395408 Poste Italiane S.p.A.75 XS1953029284 Shimao Group Holdings Ltd.76 XS2276735326 Shimao Group Holdings Ltd.77 XS2300208928 Snam S.p.A.78 XS2190256706 Snam S.p.A.79 XS2005658781 Snam S.p.A.80 XS1126183760 Snam S.p.A.81 XS1318709497 Snam S.p.A.82 XS1555402145 Snam S.p.A.83 XS1700721464 Snam S.p.A.84 XS1657785538 Snam S.p.A.85 XS1019326641 Snam S.p.A.86 XS1881004730 Snam S.p.A.87 XS2268340010 Snam S.p.A.88 XS1505573482 Snam S.p.A.89 XS1957442541 Snam S.p.A.90 XS2051660335 Snam S.p.A.91 XS2212116854 Sunac China Holdings Ltd.92 XS2288109676 Telecom Italia S.p.A.93 XS2209023402 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.94 XS0203712939 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.95 XS1858912915 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.96 XS1980270810 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.97 XS1652866002 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.98 XS2033351995 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.99 XS1503131713 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.100 XS2027426027 Times China Holdings Ltd.101 XS2198851482 Times China Holdings Ltd.102 CH1118223507 Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW103 CH1148267755 Schwyzer Kantonalbank104 US432891AK52 Hilton Worldwide Finance LLC