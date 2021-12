Wichtige Punkte Wachstumsaktien verlieren an Wert, was für langfristige Anfänger eine gute Nachricht sein kann. Meta Platforms, CrowdStrike Holdings und Roku sind erstklassige Wachstumsaktien, die sich von ihren Höchstständen entfernt haben. Diese Unternehmen haben Wachstumschancen, um auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, aber die Börse hat es vielen Wachstumsinvestoren schwer gemacht, sich zu freuen. Die großen Indizes haben enttäuscht; mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...