DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Montag im späten Handel kommt der DAX-Future am Dienstag im Verlauf etwas zurück. Der März-Kontrakt verliert gegen 8.25 Uhr um 40 auf 15.842 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.881 und das Tagestief bei 15.839 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.428 Kontrakte. Damit ist der Aufwärtsimpuls zunächst ins Stocken geraten. Während an der Börse die weiterhin dünnen Umsätze bemängelt werden, klettert die 200-Tagelinie auf 15.508 Punkten langsam nach oben.

December 28, 2021 02:34 ET (07:34 GMT)

