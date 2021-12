DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Präsident des Libanon fordert Ende der politischen Blockade

Der Präsident des Libanon, Michel Aoun, hat ein Ende der politischen Blockade in dem Krisenstaat verlangt. Es sei "zwingend erforderlich, dass sich das Kabinett trifft und die Probleme im Ministerrat löst", sagte Aoun in einer Fernsehansprache. Indirekt übte der Präsident damit Kritik an der schiitischen Hisbollah-Bewegung. Die im September nach 13-monatigen Verhandlungen gebildete Regierung hat seit Mitte Oktober nicht mehr getagt.

Syrien meldet israelischen Luftangriff auf Hafenstadt Latakia

Die israelische Luftwaffe hat nach syrischen Angaben die syrische Hafenstadt Latakia angegriffen. Israel habe am frühen Dienstagmorgen mehrere Raketen auf das Containerlager im Hafen von Latakia abgefeuert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf das Militär. Dabei seien hoher Sachschaden und ein Brand angerichtet worden.

Atomverhandlungen mit dem Iran in Wien fortgesetzt

Der Iran pocht bei der neuen Runde der Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens auf eine Aufhebung von US-Sanktionen. Der Sanktionsabbau sei für Teheran der wichtigste Punkt, sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Am Montagabend nahmen Vertreter Russlands, Chinas, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands in Wien ihre Verhandlungen mit dem Iran wieder auf.

Keine Einigung auf neuen Termin für Präsidentschaftswahl in Libyen

Nach der Verschiebung der Präsidentschaftswahl in Libyen hat sich die zuständige Parlamentskommission gegen die Festsetzung eines neuen Termin ausgesprochen. Das Gremium empfahl, zunächst einen "realistischen und umsetzbaren Fahrplan mit definierten Etappen zu erstellen, anstatt neue Termine festzulegen und die gleichen Fehler zu wiederholen". Die Kommission stellte sich damit gegen einen Vorschlag der Wahlkommission, die sich dafür ausgesprochen hatte, die Präsidentenwahl parallel zur Parlamentswahl am 24. Januar abzuhalten.

Gespräche zwischen USA und Russland am 10. Januar

Vertreter der USA und Russlands wollen am 10. Januar über den Ukraine-Konflikt sowie über Atomwaffenkontrolle beraten. Das sagte ein Sprecher des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Tage später sind Gespräche zwischen Russland und der Nato geplant, am 13. Januar sollen Beratungen zwischen Russland und der OSZE folgen. Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Konflikts hatten sich zuletzt deutlich verschärft.

Wintersturm an US-Westküste führt zu Stromausfällen und Straßensperrungen

Ein Wintersturm mit starkem Schneefall hat im Westen der USA zu Stromausfällen und Verkehrschaos geführt. In der kalifornischen Sierra Nevada fiel nach Behördenangaben binnen 24 Stunden ein Meter Neuschnee, die Gesamt-Schneemenge im Dezember erreichte damit den Rekordwert von 4,80 Meter. Für den unter den Folgen einer jahrelangen Dürre leidenden Bundesstaat sind die ergiebigen Schneefälle ein Hoffnungsschimmer, weil sie die Grundwasserreserven auffüllen könnten.

Japan/Industrieproduktion Nov +7,2% (PROG: +5,0%) gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Nov 2,8% (PROG: 2,7%)

