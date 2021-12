von Simone Gröneweg, Euro am Sonntag Es ist schon erstaunlich. Auf die Frage "Welche Produkte eignen sich für den Vermögensaufbau?" antworten die Deutschen in Umfragen immer wieder: "Aktien!" Und trotzdem bunkern sie ihr Geld auf Giro-, Tages- oder Festgeldkonten. "Die Banken schwimmen in Geld, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...