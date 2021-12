ReportLinker: La plateforme de veille stratégique Reportlinker met à disposition 20 algorithmes d'intelligence artificielle pour assister les comités de direction dans leurs décisions.

Lyon, Dec. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reportlinker, entreprise Lyonnaise spécialisée dans la veille stratégique, a récemment entraîné 20 algorithmes «intelligents» qui permettent, avec une précision déconcertante, d'assister les équipes de directions dans l'identification des nouvelles tendances de marché, l'anticipation de menaces potentielles et la détection d'opportunités émergentes.



Les nouveaux algorithmes mis à disposition par l'entreprise reposent sur une intelligence artificielle propriétaire, fruit de 5 années de recherche et développement, développée précisément pour l'analyse stratégique.



Utilisés par les grandes entreprises des services et de l'industrie, ces algorithmes soutiennent la prise de décision stratégique avec des recommandations basées sur des données vérifiées, et permettent l'évaluation de plusieurs scénarios et la prédiction des évolutions futures d'un marché avec une grande précision.

Deux catégories d'algorithmes sont disponibles:

Les signaux marchés (market insights), qui permettent de comprendre les tendances d'un marché, sa taille et ses prévisions.





Et les signaux concurrentiels (company insights), qui permettent de décrypter les stratégies des acteurs d'un secteur d'activité (lancement de nouveaux produits, fusion et acquisitions, nouvelles infrastructures…)



La liste complète des algorithmes entraînés, leur application, leur niveau de précision et les volumes analysés sont publiés sur leBlog de Reportlinker.





