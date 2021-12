Das Videokonferenzen-Unternehmen Zoom hat Vermögenswerte am Event-Produktions-Start-up Liminal erworben. Damit will sich das US-Unternehmen zukunftssicher machen und dabei auf virtuelle Veranstaltungen setzen. Liminal bietet Lösungen für die Veranstaltungsproduktion an. Laut einer Zoom-Pressemitteilung umfasst die Übernahme "bestimmte Vermögenswerte von Liminal" sowie die Akquise zweier Mitbegründer des Unternehmens, Andy Carluccio und Jonathan Kokotajlo. Mehr zum Thema Richtig retro: Mit der Gameboy-Kamera ins Zoom-Meeting Videodienst Zoom wächst nach Corona-Boom ...

