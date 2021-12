Die Tesla-Aktie hat in den letzten Tagen wieder deutlich zugelegt. Grund: CEO Elon Musk wird vorerst keine weiteren Aktien des Elektroauto-Pioniers mehr verkaufen. Nicht nur deshalb hat Wedbush-Analyst Dan Ives sein Kursziel für die Aktie angehoben...Elon Musk wird vorerst keine weiteren Aktien verkaufen. Das kündigte der Tesla-CEO via Twitter an. Nicht nur deshalb sieht Wedbush-Analyst Dan Ives in den nächsten Monaten weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie.Wedbush -Analyst Dan Ives sieht Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...