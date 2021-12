Pünktlich zum Jahresende kann die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) einen weiteren Ankauf von Wohnimmobilien vermelden. In Ostwestfalen konnte der Bestandsentwickler von Wohnimmobilien eine Liegenschaft erwerben und somit das Portfolio in Nordrhein-Westfalen erfolgreich ausbauen. Durch die in 2021 getätigten Zukäufe ist der Immobilienbestand bundesweit auf mehr als 4.200 Wohneinheiten angestiegen. Der Ausbau des Bestands ist dabei strategiekonform forciert worden, trotz Verkäufen von knapp 300 Einheiten im Verlauf des Jahres. Zum Vergleich: Ende 2020 lag der Bestand noch bei 3.366 Einheiten. Der ...

