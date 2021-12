Bei Paion-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund vier Prozent zubuche. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 1,44 EUR. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Schließlich ...

