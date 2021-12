Hamburg (ots) -Der NDR-Film "Songs mit Haltung - Musik bewegt das Land" erinnert an deutschsprachige Hits mit Ohrwurmcharakter, die das Lebensgefühl ganzer Generationen ausdrückten. Ob Klimawandel, Rechtsextremismus, Frieden, soziale Ungleichheit oder Diversität: Immer wieder treffen Musiker*innen mit ihren Liedern den Nerv der Zeit, sie wollen aufrütteln und zum Nachdenken anregen. Herbert Grönemeyer, Sarah Connor, Nicole, den Ärzten und vielen anderen sind solche Hits gelungen. Der Film "Songs mit Haltung" von Torben Hagenau ist am Donnerstag, 30. Dezember, um 23.15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.Musiker*innen, Künstler*innen und Expert*innen ordnen die Lieder und deren Bedeutung in ihre jeweilige Zeit ein und schlagen dabei den Bogen von den späten 1960er Jahren bis in die Gegenwart. Mit dabei sind Sebastian Krumbiegel von der Band "Die Prinzen", Julia Neigel, Axel Bosse, die Musikjournalistin Birgit Reuther alias "Biggy Pop", Sky du Mont und seine Tochter Tara, Marijke Amado und ihr Sohn Kay Amado sowie Bürger Lars Dietrich und sein Sohn Sean. Solche "Generationenpaare" stellen die Perspektive von Eltern und Kindern gegenüber. Sie erzählen welche Songs für sie relevant sind und was die Lieder damals und heute mit ihnen gemacht haben.Lieder, die in dem Film vorkommen und besprochen werden:Mein Freund der Baum - Alexandra, 1968Wozu sind Kriege da - Udo Lindenberg, 1982Ein ehrenwertes Haus - Udo Jürgens, 1971Am Tag als Conny Kramer starb - Juliane Werding, 1973Ein bisschen Frieden - Nicole, 1982Männer - Herbert Grönemeyer, 1984König von Deutschland - Rio Reiser, 1986Freiheit - Marius Müller Westernhagen, 1987Millionär - Die Prinzen, 1991Schrei nach Liebe - Die Ärzte, 1993Das Narrenschiff - Reinhard Mey, 1998Regenbogenfarben - Kerstin Ott, 2018Vincent - Sarah Connor, 2019An Tagen wie diesen - Fettes Brot, 2005Hurra die Welt geht unter - K.I.Z. & Henning May, 2015Paradies - Bosse, 2021 ...und viele andere.Der Film "Songs mit Haltung - Musik bewegt das Land" ist ab Donnerstag, 30. Dezember, 18 Uhr auch in der ARD Mediathek abrufbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mail: l.louwien@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5109314