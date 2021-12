EXCHANGE NOTICE, 28 DECEMBER 2021 SHARESVIKING LINE ABP: DELISTING OF NEW SHARESTrading with the new shares (VIK1VN0121) of the share issue of Viking Line Abp will end on the Nasdaq Helsinki on 28 December 2021.Identifiers:Trading code: VIK1VN0121ISIN code: FI4000513775Orderbook id: 242404Trading ends: 28 December 2021Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260