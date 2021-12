München (ots) -Schauspieler Oliver Stokowski ist dankbar für das Vertrauen, das Horst Lichter ihm entgegengebracht hat. Stokowski übernimmt in der Verfilmung des autobiographischen Romans "Keine Zeit für Arschlöcher" die Rolle des berühmten Fernsehkochs, Autors und Entertainers Horst Lichter. "Er hat sich mir geöffnet", betont Stokowski im Gespräch mit "Bavaria Film - Das Magazin". Er habe sich in Vorbereitung auf die Rolle mehrfach und ausführlich mit Horst Lichter ausgetauscht. "Solche Gespräche führt man nicht alle Tage."Gefühlte 12.000 Mal habe sich Stokowski das Hörbuch "Keine Zeit für Arschlöcher" angehört und unzählige Interviews gelesen sowie TV-Auftritte angesehen, um Lichter so authentisch wie möglich darstellen zu können. Stokowski ist sich sicher: "Wenn man es schafft, der Seelenwelt, dem Gefühlsleben gerecht zu werden, [...] dann vergisst man, dass man eine Rolle spielt. Und das Publikum im Optimalfall auch."In dem Fernsehfilm wird gezeigt, wie der Lebensentwurf des frohsinnigen Entertainers in den letzten Monaten vor dem Tod seiner Mutter auf den Kopf gestellt wurde. "Er ist und war sein Leben lang bemüht, den Ernst der Lage wegzutanzen", beschreibt Stokowski den Charakter von Horst Lichter. Doch mit dem sich zunehmend verschlechternden Gesundheitszustand und schließlich dem Tod seiner Mutter sei das irgendwann nicht mehr möglich gewesen. "Das hätte ihn beinahe komplett aus der Bahn geworfen", erklärt Stokowski. Doch schließlich sei Horst Lichter zu einer entscheidenden Erkenntnis gelangt und "wieder auf die Spur gekommen."Zum gesamten Interview auf bavaria-film.de"Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" läuft am 09. Januar 2022 um 20:15 Uhr im ZDF.Pressekontakt:Bavaria Film GmbHMartin BrückleSenior Online Redakteur+49 89/6499-3909martin.brueckle@bavaria-film.deOriginal-Content von: Bavaria Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2893/5109336