Die Stadt New York City investiert 420 Millionen US-Dollar in Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur, um ihren Übergang zu einer rein elektrischen kommunalen Flotte zu beschleunigen. Das Ziel einer rein elektrischen städtischen Fahrzeugflotte wird auf das 2035 vorgezogen - fünf Jahre früher als bisher geplant. New York City betreibt mit knapp 30.000 Fahrzeugen die größte kommunale Flotte in den USA. ...

