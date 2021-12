DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte bauen die Gewinne bis Dienstagmittag aus. Damit setzt sich die Aufwärtsbewegung der letzten Tage bei dünnen Umsätzen fort. Die Börse London ist auch am Berichtstag geschlossen. An der Börse fragt man sich derweil, wie nachhaltig diese Entwicklung sei, wenn die Verkäufer erst wieder an den Markt zurückkehrten. Dies dürfte wahrscheinlich mit dem Start in das kommende Jahr der Fall sein. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 15.937 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 4.306 nach oben.

In Japan steigt die Autoproduktion

Der Nachrichtenkalender ist so gut wie leer, von dieser Seite kommen kaum Impulse. Als leicht positiv werden die Daten zur Industrieproduktion in Japan gewertet. Sie stieg im November gegenüber dem Vormonat um 7,2 Prozent und damit stärker als erwartet. Als erfreulich wird das Plus von 43 Prozent in der Autoproduktion gesehen, könnte dies doch darauf hindeuten, dass der Chipmangel in der Automobilindustrie langsam der Vergangenheit angehört. Ein Blick auf die Sektoren in Europa zeigt, dass die Automobilwerte im Schnitt um 0,5 Prozent zulegen.

Clariant (+1%) kauft das US-Attapulgitgeschäft der BASF (+0,5%) für 60 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2020 erzielte das Attapulgit-Geschäft einen Umsatz von rund 36 Millionen Dollar. Die Transaktion solle das EBITDA-Margenprofil verbessern und Clariant auf dem Weg zu ihren kürzlich angekündigten Zielen für 2025 unterstützen, so das Unternehmen.

Als leicht stützend erachten Marktteilnehmer, dass der Immobilienkonzern Aroundtown (+0,9%) sein laufendes Aktienrückkaufprogramm um sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 verlängert hat. Aroundtown hatte im März angekündigt, bis zum 31. Dezember 2021 bis zu 500 Millionen Euro für den Rückkauf von maximal 100 Millionen eigenen Aktien auszugeben. Wie viele Aktien bislang erworben wurden, ist nicht bekannt.

S&T beauftragt Deloitte mit Prüfung

S&T entwickeln sich volatil. Nach Gewinnen zu Handelsbeginn liegt die Aktie nun 2,9 Prozent hinten. Das Unternehmen hat Stellung zu den Vorwürfen des Short-Sellers Viceroy Research genommen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte sei beauftragt worden, eine externe forensische Prüfung der von Viceroy erhobenen wesentlichen Vorwürfe vorzunehmen. Nach der jüngsten Zwischenerholung in dem Papier scheinen die Anleger nun Gewinne einzustreichen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.305,27 +0,4% 17,29 +21,2% Stoxx-50 3.823,30 +0,4% 16,92 +23,0% DAX 15.933,03 +0,6% 97,78 +16,1% MDAX 35.328,07 +0,8% 265,43 +14,7% TecDAX 3.939,98 +0,9% 34,56 +22,6% SDAX 16.524,73 +0,4% 62,46 +11,9% FTSE Feiertag CAC 7.171,08 +0,4% 30,69 +29,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,25 0 +0,32 US-Zehnjahresrendite 1,47 -0,01 +0,55 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Uhr Mo,17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1330 +0,0% 1,1326 1,1328 -7,2% EUR/JPY 130,12 +0,0% 130,12 130,09 +3,2% EUR/CHF 1,0381 -0,1% 1,0393 1,0399 -4,0% EUR/GBP 0,8421 -0,1% 0,8430 0,8432 -5,7% USD/JPY 114,86 -0,0% 114,88 114,84 +11,2% GBP/USD 1,3454 +0,1% 1,3436 1,3435 -1,6% USD/CNH (Offshore) 6,3727 -0,0% 6,3743 6,3736 -2,0% Bitcoin BTC/USD 49.226,16 -3,5% 49.285,63 51.355,93 +69,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,70 75,57 +1,5% 1,13 +62,1% Brent/ICE 79,84 78,60 +1,6% 1,24 +56,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,19 1.812,13 +0,3% +5,06 -4,3% Silber (Spot) 23,19 23,05 +0,6% +0,14 -12,1% Platin (Spot) 978,34 976,34 +0,2% +2,00 -8,6% Kupfer-Future 4,46 4,47 -0,2% -0,01 +26,8% ===

