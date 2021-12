Auch der US-Dollar hat sich zum Franken auf 0,9166 von 0,9175 ein wenig abgeschwächt.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,1331 US-Dollar. Damit notiert der Eurokurs ganz leicht über dem am späten Vorabend erreichten Niveau. Die Kursausschläge halten sich wenige Tage vor dem Jahreswechsel allerdings in Grenzen. Zum Franken hat der Euro auf 1,0385 im Vergleich zum frühen Morgen mit 1,0392 hingegen noch einmal...

Den vollständigen Artikel lesen ...