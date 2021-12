Metro 0.31% yannikYBbretzel (875789YB): CECONOMY AG ST O.N. Zukauf in das wikifolio: - aufgrund Insiderkauf Kaufdatum: 28.12.2021 Stück: 234 Gewichtung: 0,59 % (28.12. 12:31) >> mehr comments zu Metro: www.boerse-social.com/launch/aktie/metro_ag Deutsche Wohnen 2.27% yannikYBbretzel (875789YB): Kauf einer neuen Position. Nach der Übernahme durch Vonovia SE, wird die Aktie DEUTSCHE WOHNEN SE INH weit unter dem innneren Wert gehandelt. Die Position wird aufgebaut, da eine Gewinn- bzw. Abfindungsspekulation besteht. Dieses Signal ist für mich gleichbedeutend wie eine Übernahme (takeover) und führt daher zum Kauf bzw. Aufnahme in das wikifolio. Kaufdatum: 28.12.2021 Stück: 46 Gewichtung: 1,13 % (28.12. 12:30) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...