BEIJING/HONGKONG (IT-Times) - Chinesische Elektroauto-Hersteller profitierten in diesem Jahr in China vom Boom bei New Energy Vehicles (NEVs), doch das könnte sich im nächsten Jahr drastisch ändern. Zahlreiche Fahrzeuge können im nächsten Jahr nicht mit wichtigen Halbleiter-Komponenten versorgt werden,...

Den vollständigen Artikel lesen ...