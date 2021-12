Mitte Dezember attackierte Fraser Perring von Viceroy Research in einem Report die Qualität von Zukäufen und die unübersichtliche Struktur von S&T. Der IT-Dienstleister legt heute nach einer umgehenden ersten Stellungnahme nach und erklärt, die erhobenen Vorwürfe extern durch Deloitte prüfen zulassen. Zudem soll ein unabhängiger Compliance-Officer bestellt werden. Derweil kündigt Viceroy Research via Twitter an, im kommenden Jahr auf die aktuelle Stellungnahme antworten zu wollen.DER AKTIONÄR ...

