Viele Unternehmen fördern Master-Programme für ihre Mitarbeiter:innen, doch die wenigsten haben eigene MBAs im Angebot. Dabei kann das Vorteile für Unternehmen und Angestellte haben. Künstliche Intelligenz, Blockchain, robotergestützte Prozessautomatisierung oder Vielfalt und Inklusion - in dem Tech MBA-Programm der Unternehmensberatung EY können sich die Student:innen ihren persönlichen Lehrplan aus einer breiten Palette von Themenbereichen selbst zusammenstellen. Der "EY Tech MBA by Hult" ist seit letztem Jahr Teil des Schulungskatalogs von EY. Ein zweiter Master in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...