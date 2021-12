Hochgesprungen Die in der abgelaufenen Handelswoche vorgestellte Long-Idee über das Faktor Zertifikat Long auf Nike WKN VQ99N3 trägt erste Früchte, die Aktie konnte wie erwartet das Sprungbrett um den EMA 200 für einen direkten Kursanstieg über den 50-Tage-Durchschnitt nutzen und bewegt sich nun um 167,60 US-Dollar herum. Damit ist die Aufwärtsbewegung allerdings noch nicht am Ende angelangt, weitere Zugewinne in den Bereich der Novemberhochs und der dort verlaufenden Barriere bei rund 175,00 US-Dollar ...

