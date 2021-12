Nemetschek katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Denn der Kurs springt satte rund drei Prozent in die Gewinnzone. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 114,90 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund null Prozent. Bei 115,20 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...