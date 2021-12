In Shanghai beteiligt sich demnächst eine KI an der "Verbrecherjagd". Sie soll darauf trainiert worden sein, die acht häufigsten Straftaten der chinesischen Großstadt zu erkennen. Eine chinesische KI namens System 206 wird von ihren Machern immer weiter ausgebaut. Schon bislang setzten Staatsanwälte in China das Modell ein, um Beweise zu bewerten und Anhaltspunkte zu finden, ob ein mutmaßlicher Verbrecher eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt oder nicht. Mit den jüngsten Trainings soll der Algorithmus in die Lage versetzt werden, Staatsanwälte bis zu einem gewissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...