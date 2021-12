Menschen fragen gern, wo man langfristig hin will. Klüger wäre es, sich mit der mittelfristigen Karriere zu befassen. Und dem Leben - so wie es ist. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Schenk ein Glas Whisky aus für jedes Mal, dass mir diese Frage gestellt wurde, und wir werden sehr lange beisammen sitzen. Aus 35 Jahren Lebenserfahrung kann ich sagen: Ich habe keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren sein werde. Und dieses Wissen wäre für meinen weiteren Berufs- und Lebensweg auch nicht relevant. Drei Monate. Das ist der Zeitrahmen, der Menschen ...

