In den USA ist eine Familie in ein Haus gezogen, das zu großen Teilen aus einem 3D-Drucker kommt. Eine alleinerziehende Mutter ist mit ihrem Sohn kurz vor Weihnachten in ihr neues Eigenheim in Williamsburg, Virginia, gezogen. Das Besondere am Haus ist: die Außen- und Innenwände und Teile der Terrassenüberdeckung sind aus dem 3D-Drucker. Ermöglicht wurde das von einer Organisation, die Familien mit mittlerem Einkommen mit einem zinslosen Kredit ausstattet und den Hausbau organisiert. Ein ...

