DJ XETRA-SCHLUSS/DAX setzt Aufwärtsbewegung fort - S&T volatil

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es auch am Dienstag mit den Kursen weiter nach oben. Bei dünnen Umsätzen dürften institutionelle Anleger Notierungen weiter nach oben getrieben haben. Die Börse London war auch am Berichtstag geschlossen. Im Handel fragt man sich derweil, wie nachhaltig diese Entwicklung sein könne, wenn die Verkäufer vermutlich zu Jahresbeginn wieder an den Markt zurückkehrten. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 15.964 Punkte.

Aroundtown verlängert Aktienrückkaufprogramm

Die Nachrichtenlage war erneut sehr dünn. Als leicht stützend erachteten Marktteilnehmer, dass der Immobilienkonzern Aroundtown (+1,5%) sein laufendes Aktienrückkaufprogramm um sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 verlängert hat. Aroundtown hatte im März angekündigt, bis zum 31. Dezember 2021 bis zu 500 Millionen Euro für den Rückkauf von maximal 100 Millionen eigenen Aktien auszugeben. Wie viele Aktien bislang erworben wurden, ist nicht bekannt.

Für Bijou Brigitte ging es nach Erhalt einer Überbrückungshilfe von rund 20,4 Millionen Euro um 3,2 Prozent nach oben. Wie die gesamte Branche leidet das Unternehmen seit Ausbruch der Coronakrise und aktuell unter den Einschränkungen wegen Omikron. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat jüngst von "Existenzangst" im Einzelhandel gesprochen. Mehr als ein Trostpflaster sind die aktuellen Gewinne für die Aktionäre nicht. Das Papier hat sich vom Kurseinbruch im vergangenen Jahr nicht erholt.

S&T beauftragt Deloitte mit Prüfung

S&T entwickelten sich volatil. Nach Gewinnen zu Handelsbeginn lag die Aktie zum Schluss 4,6 Prozent hinten. Das Unternehmen hat Stellung zu den Vorwürfen des Short-Sellers Viceroy Research genommen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte sei beauftragt worden, eine externe forensische Prüfung der von Viceroy erhobenen wesentlichen Vorwürfe vorzunehmen. Nach der jüngsten Zwischenerholung in dem Papier schienen die Anleger nun Gewinne einzustreichen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.963,70 +0,8% +16,36% DAX-Future 15.951,00 +0,7% +17,01% XDAX 15.962,65 +0,4% +16,78% MDAX 35.301,02 +0,7% +14,63% TecDAX 3.933,57 +0,7% +22,44% SDAX 16.465,62 +0,0% +11,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,32 -1 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 37 3 0 1.832,6 34,0 28,9 MDAX 39 9 2 323,4 20,1 16,8 TecDAX 21 8 1 512,9 16,9 12,8 SDAX 38 32 0 139,7 8,0 6,6 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2021 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.