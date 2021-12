In New York City und mehreren anderen Städten in den USA sind die Apple Stores aktuell wieder geschlossen. Der Konzern hat sich aufgrund der Infektionslage zu dem Schritt entschlossen. In den USA sind die Corona-Infektionszahlen wieder stark gestiegen. Besonders New York ist stark betroffen. Deshalb hat Apple sich entschieden, dort und in mehreren anderen Städten seine Stores wieder zu schließen. Am Montag habe Apple sich zu dem Schritt entschlossen, berichten mehrere Medien. Laut CNBC sind am Montag 11 Geschäfte in New York City geschlossen worden. Bloomberg berichtet von 16...

