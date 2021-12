Podacst: Heute geht es um Lenzing, die beiden Trios Lenzing, Amag und Semperit bzw. Porr, Agrana und FACC, ein Wow zu Kostad, eine S&T-Antwort bzw. einen Blick auf alte Umsatzrekorde. http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch . Der ATX TR verlor am Dienstag -0,04% auf 7868,71 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 43,95% im Plus. Es gab bisher 154 Gewinntage und 98 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,75%, vom Low ist man 43,95% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,35%, der schwächste ist der Freitag mit -0,19%. Die aktuell längste Serie: Wienerberger mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.74%) - die längste Serie dieses Jahr: Erste Group 11 Tage (Performance: 12.65%). Die ATX TR-Stundenentwicklung vom Dienstag: In der ...

